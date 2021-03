Leipzig nach Erfolg in Freiburg vorn - Später Hertha-Sieg

Leipzigs Mittelfeldspieler Christopher Nkunku jubelt nach seinem Tor zur 0:1-Auswärtsführung.

Tom Weller/dpa

Frankfurt am Main. Im Duell der zuletzt kriselnden West-Clubs aus Mönchengladbach und Leverkusen muss Gladbach-Coach Rose einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Hertha BSC gelingt in einem „Muss-Spiel“ spät der ersehnte Sieg - und RB Leipzig steht vorerst an der Tabellenspitze.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann siegte beim SC Freiburg 3:0 (1:0) und übernahm damit vor dem Klassiker zwischen den Bayern und Borussia Dortmund am Samstagabend vorerst die Tabellenspitze.