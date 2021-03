Fußball-Bundesliga am Samstag: Sechs Spiele, sechs Köpfe

Die TSG 1899 Hoffenheim ist der Lieblingsgegner des Wolfsburger Torjägers: Wout Weghorst am Ball.

Friso Gentsch/dpa

Frankfurt am Main. Im Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund will Joshua Kimmich wieder für Furore sorgen. Beim VfB steht laut Trainer Pellegrino Matarazzo ein „Monster“ im Tor - und Bayer-Coach Peter Bosz sollte aller Rückendeckung zum Trotz endlich punkten.

Leverkusens Trainer Bosz will eine Serie beenden, Hertha-Coach Pal Dardai eine fortsetzen. In Wolfsburg steht ein Niederländer im Fokus, beim SC Freiburg will es ein Franzose seinem Landsmann Franck Ribéry gleichtun. Und bei den Bayern? Möc