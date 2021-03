Fußball auf Abstand - nur unter diesem Motto scheint ein Neustart überhaupt denkbar. Foto: imago images/Bode

BODE via www.imago-images.de

Osnabrück . Seit Mittwochabend ist er da: Der Öffnungs-Stufenplan zur Corona-Krise, den die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder (MPK) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erarbeitet hat. Auch für den Breitensport empfiehlt dieser für die Zeit ab diesem Montag, 8. März, erste Schritte. Was jedoch rechtssicher gilt, regeln die Bundesländer. Bis gestern am späten Abend legte das Land Niedersachsen jedoch noch keine Neufassung der Corona-Verordnung vor. So blieb etwas diffus, was nun ab Montag gelten soll.

Nur einen Anhaltspunkt geben auf der Homepage der Staatskanzlei Niedersachsen veröffentlichte „Konkretisierungsbeschlüsse für Niedersachsen“ der Landesregierung zum MPK-Stufenplan. In größeren Gruppen dürften ab Montag demnach „bis zu 20