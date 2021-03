Erfolgstrainer: Mit RWE sorgt Neidhart im DFB-Pokal für Furore.

imago/Norbert Schmidt

Essen. Rot-Weiß Essen – ein schlafender Riese. Angeblich. Ein potenzieller Bundesligist. Wenn man nur endlich aus der verfluchten 4. Liga raus wäre. Das versucht dieser Verein, dessen große, stolze Tradition sein Lebenselixier, aber auch sein Ballast ist, seit 12 Jahren. 15 Trainer sind dabei auf der Strecke geblieben. Christian Neidhart ist Nummer 16.

Seine Mannschaft ist ein Aufstiegskandidat in der Regionalliga West und Neidhart steht an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) mit RWE im Pokal-Viertelfinale gegen Holstein Kiel.Trainerkarrieren beginnen im modernen Fußball oft in der Jugend. Die Na