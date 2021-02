Augsburgs Andre Hahn (l) bejubelt sein Tor mit Mannschaftskamerad Florian Niederlechner.

Torsten Silz/dpa

Mainz. Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt erwartete „ein nicht ganz so schönes Spiel“ und sollte Recht behalten. Die Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Augsburg war nichts für Fußball-Feinschmecker - und wurde durch einen schlimmen Torwart-Blackout entschieden.

Der Mainzer Keeper Robin Zentner lehnte nach dem Schlusspfiff sekundenlang am Pfosten und biss frustriert auf den Kragen seines Torwart-Trikots. „Er muss so was wegstecken, er hat uns oft genug auch schon gerettet“, sagte sein Trainer Bo Sv