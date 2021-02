Brachte Union Berlin gegen Hoffenheim vom Punkt in Führung: Max Kruse.

Tobias Schwarz/AFP-POOL/dpa

Berlin. Kruse ist wieder da und Unions Heimserie hält. Und das mit nur vier Schüssen auf das Tor der TSG Hoffenheim. Der Berliner Promi-Stürmer beweist bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause gleich wieder Treffsicherheit - und weist zu viel Ruhm von sich.

Max Kruse war ein bisschen stolz, aber auch ehrlich. „Es war nicht so gewollt, dass er so ins Kreuzeck geht“, sagte der Ex-Nationalspieler zu seinem Knaller-Elfmeter. Aber Kruse fügte auch an: „Den treffe ich schon nicht schlecht.“Sein früh