Löw „muss liefern“ - Tür für Müller und Co. noch zu

Geht optimistisch ins EM-Jahr: Bundestrainer Joachim Löw.

Christian Charisius/dpa

Frankfurt am Main. Joachim Löw will um seinen Bundestrainer-Job kämpfen. Die EM wird entscheidend - und dem Turniererfolg will er alles unterordnen. Sogar den Umbruch könnte er aussetzen und ein Weltmeister-Trio zurückholen.

Joachim Löw geht kämpferisch ins EM-Jahr - die Tür zur Nationalelf bleibt für Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng aber zumindest bei den ersten Länderspielen 2021 (noch) zu. Der Bundestrainer schloss in Interviews mit der ARD und