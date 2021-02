Hat beim FC Bayern einen hohen Stellenwert: Nationalspieler Leon Goretzka.

München. Nach Leon Goretzka sind auch Thomas Müller und Serge Gnabry beim FC Bayern zurück. „Schlüsselspieler“ Goretzka glänzte bereits wieder, Müller und Gnabry wollen auch schnell durchstarten.

Mit der Rückkehr von Muskelmann Leon Goretzka will der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga wieder was draufpacken.Der nach einer Corona-Infektion genesene Fußball-Nationalspieler stellte seine Bedeutung beim 4:1 in der Champions League gege