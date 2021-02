Leverkusens Jonathan Tah (l) und Niklas Lomb nach dem Aus gegen Bern.

Ina Fassbender/AFP POOL/dpa

Leverkusen. In der Vorrunde hatten Hoffenheim und Leverkusen mit zehn Siegen und insgesamt 38 Toren in der Europa League Titel-Hoffnungen geschürt. Doch gleich in der ersten K.o.-Runde kam das Aus.

Es sollte endlich alles besser werden - stattdessen wurde es noch schlimmer. Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim hatten schon den ein oder anderen Titel-Traum in der Europa League geträumt. Doch nach den 0:2-Heim-Blamagen gegen die Young