Leverkusens Cheftrainer Peter Bosz ist nach dm Europa-League-Aus endgültig auf dem Boden der Tatsachen angekommen.

Ina Fassbender/AFP POOL/dpa

Leverkusen. Erst das peinliche Pokal-Aus in Essen, nun das frühe Scheitern in der Europa League, dazu der Absturz in der Liga: Bayer Leverkusen hat vieles verspielt. Wodurch nun vieles in Frage gestellt ist.

Jetzt hat Bayer Leverkusen eine Trainer- Diskussion, eine Torhüter-Diskussion und eine Mentalitäts- Diskussion: Nach dem zweiten frühen Aus in einem Pokal-Wettbewerb im Februar steht beim Fußball-Bundesligisten fast alles in Frage.Die Analy