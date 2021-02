Hat mit seinen Spielern momentan viel Grund zur Freude: Eintracht-Coach Adi Hütter.

Frankfurt am Main. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Die Hessen haben die Champions League im Visier. Großen Anteil am sportlichen Höhenflug hat der Trainer.

Adi Hütter hat sich für Eintracht Frankfurt längst als Glücksfall erwiesen - nun winkt dem Fußball-Lehrer mit den Hessen sogar der erstmalige Einzug in die Champions League. Für den 51-Jährigen wäre es die vorläufige Krönung seiner exzellen