Gladbach in der Königsklasse gegen Manchester City sieglos

Gladbach freut sich auf das Highlight, muss das Heimspiel gegen Königsklassen-Gegner Manchester City aber im fremden Stadion in Budapest austragen.

Martin Meissner/AP Pool/dpa

Puskas Arena. Zum fünften Spiel treten die Gladbacher in der Königsklasse gegen Manchester City an - einen Sieg gab es bislang nicht. Dennoch glaubt der Bundesliga-Achte an seine Außenseiterchance.

Der Einzug in die K.o.-Runde der Champions League nach der komplizierten Gruppenphase mit Top-Teams wie Real Madrid und Inter Mailand ist schon ein Highlight für Borussia Mönchengladbach.Doch es fehlen bei diesem Höhepunkt gegen Manchester