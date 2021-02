Münchens Jamal Musiala (r) zeigte gegen Lazio eine starke Leistung.

Giuseppe Maffia/dpa

Roma. Hansi Flick startet in Rom „sehr zufrieden“ in seinen Geburtstag. Beim 4:1 der Bayern gegen Lazio steht ein umworbenes Talent im Fokus, das ein Rekordtor schießt und am Freitag volljährig wird.

Begleitet von einer Polizeieskorte rauschten die beiden roten Mannschaftsbusse des FC Bayern durch die wegen der nächtlichen Corona-Ausgangssperre fast leeren Straßen von Rom.Im Teamhotel konnte Trainer Hansi Flick dann in der Nacht zum Mit