Die Dortmunder Spieler feierten nach dem Derby-Sieg.

Martin Meissner/Pool AP/dpa

Dortmund. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie dürfen Fans noch immer nicht in die Fußball-Stadien. Dennoch sorgten sie beim Revierderby sowohl in Gelsenkirchen als auch in Dortmund für Ärger.

Die Fans der Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Dortmund haben rund um das Revierderby trotz der Corona-Beschränkungen für Aufregung gesorgt.Rund 200 Anhänger des Tabellenletzten aus Gelsenkirchen, die sich bereits während de