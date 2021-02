Drei Bayern-Pleiten gegen Frankfurt in zwei Wochen - und ein Trainertausch

Bernd Hölzenbein (Frankfurt) trifft beim dritten Sieg über die Bayern binnen zwei Wochen zum entscheidenden 2:1 gegen Weltmeister Sepp Maier.

Frankfurt. Mit gemischten Gefühlen reisen die Bundesliga-Fußballer von Bayern München um Spitzenspiel am Samstag. Nicht nur wegen der angespannten Personallage, bei Eintracht Frankfurt spielten sie eigentlich nie gern.

19 Jahre lang konnten sie dort überhaupt nicht gewinnen, von 1972 bis 1991. In diese Zeit fällt auch eine Serie von drei Niederlagen binnen zwei Wochen und ein Trainertausch, über den die Nation lachte.Bayern in drei Tagen zweimal in Frankf