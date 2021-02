BVB-Torjäger Erling Haaland ist mit Dortmund im Revierderby auf Schalke gefordert.

Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Frankfurt am Main. In der Bundesliga steht am Samstag das Revierderby auf dem Plan - unter besonderen Vorzeichen. In Frankfurt tritt der Tabellenführer an, in Gladbach steht der Trainer unter Beobachtung.

Es geht sofort weiter. Nach dem Auftakt der K.o.-Runden im Europapokal wird wieder in der Bundesliga gespielt.Spannend wird, wie die vier beteiligten deutschen Teams die Reisestrapazen wegstecken. Im Revierderby ist der Druck an diesem Sams