HSV-Präsident Marcell Jansen trat von seinem Amt zurück.

Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg. Das Präsidium des Hamburger SV e.V. tritt komplett ab. Wie geht es weiter bis zur Versammlung im Sommer? Wird Marcell Jansen erneut für das Präsidentenamt kandidieren? Und nebenbei will der HSV ja noch in die Fußball-Bundesliga aufsteigen.

Nach dem Rücktritt des kompletten Präsidiums ist die weitere Entwicklung im Machtkampf des Hamburger SV e.V. beinahe so spannend wie das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga.Über Monate gab es in dem Führungsgremium mit dem ehemalig