Frankfurt will jetzt „Weltpokalsiegerbesieger“ werden

Mannschaft der Stunde: Eintracht Frankfurt will auch gegen die Bayern Grund zum Jubel haben.

Thomas Frey/dpa

Frankfurt am Main. Der Bundesliga-Höhenflug hat sich mit dem zehnten ungeschlagenen Spiel der Eintracht gegen Köln fortgesetzt. Nun kommt es zum Gipfeltreffen des Champions-League-Anwärters gegen den Club-Weltmeister.

Adi Hütter sorgt mit Eintracht Frankfurt für Furore und will nun auch einen erfolgreichen Vorgänger am Main in den Schatten stellen: Kulttrainer Dragoslav Stepanović. Nach dem 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln hat der hessische Fußball-Bundesl