Der VfL Bochum festigte mit seinem Sieg über Braunschweig seinen Aufstiegsplatz.

Guido Kirchner/dpa

Kiel. In der zweiten Liga liegt ein Trio gleichauf an der Tabellenspitze. Bochum und Kiel wollen neben dem Hamburger SV nach oben. Auch Fürth mischt noch kräftig mit.

In der zweiten Fußball-Bundesliga kündigt sich ein spannendes Aufstiegsrennen an. Nach dem 21. Spieltag liegt ein Trio punktgleich mit 42 Zählern an der Spitze. Am Sonntag schloss der VfL Bochum durch ein 2:0 (2:0) gegen Eintracht Braunschw