Fußball-Bundesliga am Samstag: Fünf Spiele, fünf Köpfe

Ist erstmals als Gegner bei einem Bundesliga-Spiel in Stuttgart zu Gast: Hertha-Winterneuzugang Sami Khedira.

John Macdougall/AFP-Pool/dpa

Frankfurt am Main. Unter anderem ein Trainer-Routinier, ein Teenager und ein Rückkehrer stehen am Bundesliga-Samstag im Blickpunkt. Spielt Youssoufa Moukoko von Anfang an? Bestreitet Sami Khedira sein 100. Bundesligaspiel?

Als Christian Streich Trainer beim SC Freiburg wurde, war der Profifußball für Youssoufa Moukoko höchstens ein weit entfernter Traum.Der 16 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Dortmund und der 55 Jahre alte Trainer des SC Freiburg stehe