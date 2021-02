Die Spieler des FC Bayern München feiern den Gewinn der Club-WM.

Mahmoud Hefnawy/dpa

Ar-Rayyan. Die Bayern sind jetzt auch noch Club-Weltmeister. Im Finale von Katar besiegen Hansi Flicks Allesgewinner den mexikanischen Außenseiter Tigres mit 1:0. Torjäger Lewandowski spricht von „großer Geschichte“. Benjamin Pavard macht mit seinem Abstaubertor das Sixpack voll.

Jubelnd fielen sich die Münchner Club-Weltmeister in die Arme, bevor Kapitän Manuel Neuer von FIFA-Präsident Gianni Infantino die nächste Trophäe überreicht bekam.Auf dem Siegerpodest tanzten die Bayern-Profis in der Corona-Pandemie in Kata