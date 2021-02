Zu den Corona-Drittspielorten im Europapokal: Lösung gegen unser aller Interesse

Der Pokal der Europa League - formerly known as UEFA-Cup. Foto: imago images/PanoramiC

Osnabrück. Die Corona-Pandemie grassiert in Europa, Länder verschärfen Reisebeschränkungen für Risikogebiete, wo hohe Inzidenzzahlen herrschen oder gefürchtete Mutanten – all das droht die geplante Austragung der K.-o.-Spiele im Fußball-Europapokal in Teilen zu sprengen. Vereine und Verbände aber reagieren kreativ: Mit der Verlegung von Spielen in Drittländer. Diese Lösung kann aber nicht in unserem Interesse sein, meint NOZ-Sportredakteur Benjamin Kraus.

Hinspiel in Rom in Italien, Rückspiel in Piräus in Griechenland, es duellieren sich aber Teams aus England und Portugal. Eine solche Konstellation im Sechzehntelfinale der Europa League zwischen dem FC Arsenal und Benfica Lissabon ist abse