Wie der Spitzenfußball den Europapokal in Corona-Zeiten retten will

Die Trophäe der Champions League. Foto: imago images/PanoramiC

imago sportfotodienst

Osnabrück. Die Corona-Pandemie grassiert in Europa, viele Länder verschärfen Quarantäneregeln und Reisebeschränkungen für Risikogebiete, wo hohe Inzidenzzahlen herrschen oder die gefürchteten Mutanten – all das droht nun die für die nächsten Wochen geplante Austragung der K.-o.-Spiele im Fußball-Europapokal in Teilen zu sprengen. Vereine und Verbände aber reagieren kreativ – mit der Verlegung von Spielen in Drittländer.

Welche Spiele wurden bislang verlegt? Bis dato sind es acht Partien, drei davon in der Champions League, drei in der Europa League, dazu zwei Partien der Frauen, wo ein Länderspiel von Schottland nach Zypern wandert sowie ein Champions