Offenes Geheimnis: Marco Rose wechselt von Borussia M. zu Borussia D.

imago images/Norbert Schmidt

Frankfurt. Jedem Autor hätten sie eine solche Passage um die Ohren gehauen: Da gibt es in Fußball-Deutschland kaum ein wichtigeres Trainerthema als das, welche Borussia der gute Marco Rose kommende Saison trainiere. Und was passiert? Im DFB-Pokal trifft Gladbach in drei Wochen auf Dortmund. Wie kitschig ist das denn? Mehr Zwickmühle geht nicht.

Da müssen wir uns also den ganzen Februar auf weitere Interviews der Art einstellen, mit denen man uns besser verschonen möge. Sie bringen ja doch nichts. Am Rande des Spiels gegen Köln, das Rose übrigens sagenhaft vercoachte, wurde der Noc