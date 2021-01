Soll vor einer Verpflichtung durch Hertha BSC stehen: Sami Khedira.

Marijan Murat/dpa

Berlin. Ex-Weltmeister Sami Khedira steht vor einer überraschenden Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.

Wie der „Kicker“ berichtete, soll der 33-Jährige bei Hertha BSC unterschreiben.Demnach steht noch am 31. Januar der Medizincheck beim Krisenclub in der Hauptstadt an. Khedira spielt bei Juventus Turin keine sportliche Rolle mehr. In dieser