Die Spieler des Hamburger SV feiern den Heimsieg über den SC Paderborn 07.

Christian Charisius/dpa

Düsseldorf. Der Hamburger SV hat auch im vierten Heimspiel in Folge mindestens drei Treffer erzielt und den nächsten Sieg gefeiert. Doch Holstein Kiel lässt sich nicht abschütteln.

Wintermeister Hamburger SV strebt unbeirrt die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an, doch Bayern-Schreck Holstein Kiel hält munter Schritt. In den Samstagspielen des 19. Zweitliga-Spieltags feierten die beiden Nordclubs Heimsiege.Die Hambu