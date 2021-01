Norwegens Regierungschefin Erna Solberg hat strenge Einreisebeschränkungen verkündet.

Berit Roald/NTB scanpix/dpa

Zuzenhausen. Diese Grenzschließung erinnert an das Frühjahr 2020. In Norwegen sollen wegen mutierter Coronaviren auch keine Ausnahmen mehr für Profisportler gemacht werden. Der Ski-Weltverband sagt Events direkt ab, Hoffenheim soll schon in drei Wochen dort spielen.

Die Grenzen sind praktisch geschlossen, für Profisportler sollen keine Ausnahmen gemacht werden: Die coronabedingte Abschottung Norwegens betrifft zunächst nur ein paar Wintersport-Weltcups, könnte aber schon bald zu einem größeren Problem