Noch keine Sorgen um EM-Spiele in London und Rom

Wegen der Corona-Pandemie wurde die Fußball-EM 2020 um ein Jahr verschoben.

Sven Hoppe/dpa

Nyon. In den Ausrichterstädten des Eröffnungsspiels und des Finals wird noch nicht über eine coronabedingte Absage von Spielen der Fußball-EM diskutiert.

Zwar gelten sowohl in Rom, wo das paneuropäische Turnier am 11. Juni angepfiffen werden soll, als auch in London, wo auch Halbfinals und Endspiel (11. Juli) gespielt werden, weiterhin strenge Corona-Beschränkungen. Prominente Forderungen na