Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Hertha steckt nach der Niederlage gegen Bremen tief in der Krise.

Annegret Hilse/Reuters/POOL/dpa

Berlin. In Berlin steht ein Trainer womöglich vor dem Aus. Woanders herrscht Frust über vergebene Punkte im Meisterkampf. Die Frage ist: Wird der FC Bayern genau das nun gnadenlos ausnutzen?

Ein packender Auftakt am Freitag mit dem Gladbacher 4:2-Sieg gegen Dortmund. Torreiche Partien mit Überraschungen am Samstag, dazu ein Trainerjob in der Hauptstadt akut gefährdet.Und es ist noch nicht Schluss mit dem 18. Spieltag der Fußbal