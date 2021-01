In Berlin könnte es für Bruno Labbadia eng werden, kampflos aufgeben will der erfahrene Trainer von Hertha BSC aber nicht.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Frankfurt am Main. Auftakt in die zweite Saisonhälfte. Bayern, der Spitzenreiter, gegen Schalke, das Schlusslicht. Verfolger Leipzig gegen den Vorletzten Mainz. Klare Angelegenheiten? Schalke hofft auf den Hunter. In Berlin hoffen Trainer und Manager der Hertha auf die Wende.

Es geht weiter, Schlag auf Schlag - und am Freitagabend los mit einer stets brisanten Begegnung. Borussen unter sich, garniert wird das Duell von ein paar pikanten Randnotizen. Doch der 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat noch mehr zu b