Ringen um den Status als größtes Talent: Florian Wirtz (links) und Youssoufa Moukoko. Foto: imago images/Simon

Frankfurt. Die Saison 2020/21 in der FUßball-Bundesliga steht ganz im Zeichen von Corona, was zu einigen Besonderheiten in der 57-jährigen Historie führte. Nicht nur, dass sie so spät wie zuletzt im Olympiajahr 1972 startete und ihren Herbstmeister erst im Januar kürte. Der kam einem aber bekannt vor: zum 24. Mal waren es – nach zwei Jahren Pause – die Bayern, die die meisten Gegentore eines Herbstmeisters seit 1985 bekamen. Was fiel noch auf?

Historische Heimschwäche153 Spiele in meist leeren Stadien bewiesen den Wert des zwölften Mannes. Erstmals gab es in einer Hinrunde nicht mehr Heimsiege als Auswärtssiege, es herrschte Gleichstand (53:53) – die Zahl der Auswärtssiege ist ei