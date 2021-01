Ein Mann für die Geschichtsbücher: MSV-Spieler Hannes Linßen (grätschend, gegen Gladbachs Peter Dietrich) sah am 22. Januar 1971 die erste Gelbe Karte der Fußball-Bundesliga.

imago images/Werek

Osnabrück. Heute vor 50 Jahren begann das Bundesliga-Zeitalter der „Gelben Gefahr“: Am 22. Januar 1971 wurde erstmals in der höchsten deutschen Fußballklasse ein Spieler mit der Gelben Karte verwarnt. Vorgeschichte, Geschichte und Geschichten zu einem Schiedsrichter-Instrument, das in den allgemeinen Sprachgebrauch als Synonym für eine Warnung eingegangen ist.

Wie verlief die Premiere? Im ersten Rückrundenspiel der Saison 1970/71, dem einzigen Freitagspiel des 18. Spieltags, wurde Hannes Linßen vom MSV Duisburg von Schiedsrichter Horst Bonacker verwarnt – Tatbestand Foul. Ein großes Thema war die