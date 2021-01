Seinen Abschied vom FC Schalke 04 konnte Klaas-Jan Huntelaar im Mai 2017 vor der Fankurve genießen. Nun kehrt er zurück zu den Königsblauen.

Frankfurt. In seiner Fußballkolumne geht Udo Muras der Faszination des "Retrotransfers" auf den Grund. Ob Klaas-Jan Huntelaar auf Schalke oder Claudio Pizarro in Bremen: Zunehmende Verzweiflung in den Vereinen scheint zu immer wilderen Transfers zu führen.

Bei diesem Wetter soll man die Fenster geschlossen halten, mal vom Stoßlüften in Klassenzimmern abgesehen. Der Profifußball nimmt sich aber wieder mal ein Sonderrecht heraus und öffnet sein Transferfenster noch ein Weilchen – bis 1. Februar