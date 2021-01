Hat bei Borussia Mönchengladbach das Training wieder aufgenommen: Breel Embolo.

Andreas Gora/dpa

Mönchengladbach. Ungeachtet der Polizei-Vorwürfe gegen Breel Embolo steht Borussia Mönchengladbach weiter zu seinem Angreifer.

„Für uns ist klar, dass Breel morgen im Kader ist“, sagte Gladbachs Trainer Marco Rose vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN). „Das Thema ist jetzt wirklich was für Breels Anwälte“, sagte Rose am Donnersta