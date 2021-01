Nach der Niederlage in Leverkusen wächst die Kritik an den Profis von Borussia Dortmund.

Martin Meissner/Pool AP/dpa

Leverkusen. Der Traum vom Meistertitel ist für Dortmund wohl schon nach der Hinrunde zu Ende. Weil die Borussia in den entscheidenden Momenten zu wenig Leidenschaft und Siegermentalität zeigt. Für Dietmar Hamann ist die Mannschaft vielleicht sogar „untrainierbar“.

Neue Mentalitätsdebatte statt Meisterträume: Die Stimmung bei Borussia Dortmund war auch am Mittwoch noch schwer angespannt. Sportdirektor Michael Zorc bezeichnete Gedanken an den Titel in der Fußball-Bundesliga als „Luftschlösser“, für die