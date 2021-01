BVB verliert Verfolgerduell - Hertha in der Krise

Die Dortmunder sind nach der Niederlage in Leverkusen enttäuscht.

Martin Meissner/Pool AP/dpa

Frankfurt am Main. Nach der sechsten Saisonpleite im Verfolgerduell mit Leverkusen muss Dortmund zum Hinrunden-Abschluss um die Champions-League-Teilnahme bangen. Denn sowohl Wolfsburg als auch Gladbach rücken durch Siege heran. Noch mehr Tristesse herrscht in Berlin.

