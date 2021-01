Mittendrin bei Union Berlin - auch bei der spontanen Feier des Klassenerhalts nach dem 1:0 gegen den SC Paderborn in der Saison 2019/20.

Berlin . Warum ist Union Berlin in dieser Saison so gut? Christoph Biermann, einer der profiliertesten deutschen Fußballjournalisten, hat die Mannschaft in der Saison 2019/20 aus nächster Nähe begleitet. Wer könnte das Phänomen besser erklären, als der Autor, der über den Blick ins Innenleben dieses Clubs ein Buch („Wir werden ewig leben“) geschrieben hat?

Warum ist Union Berlin in dieser Saison so gut? Wohin kann der Weg des Überraschungsaufsteigers von 2019, der in der letzten als Saison als Abstiegskandidat Nummer 1 antrat und den Klassenerhalt schaffte , noch hinführen? Christoph Biermann