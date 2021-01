HSV mit Kantersieg wieder Erster in 2. Fußball-Bundesliga

Die Spieler des Hamburger SV feiern einen weiteren Treffer gegen den VfL Osnabrück.

Axel Heimken/dpa

Sylvesterallee 7, Hamburg. Der HSV ist wieder die Nummer eins in Liga zwei. Locker spielt das Team von Trainer Thioune einen Kantersieg über den VfL Osnabrück heraus. Für den HSV-Trainer ein ganz besonderes Erlebnis.

Der Hamburger SV hat sich wieder an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune besiegte am Montagabend dessen Ex-Verein VfL Osnabrück verdient mit 5:0 (2:0) und zog am bisherigen Spitz