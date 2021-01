Steht beim 1. FC Köln unter Erfolgsdruck: Trainer Markus Gisdol.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Beim 1. FC Köln ist Chefcoach Markus Gisdol als Krisenmanager gefordert - und sollte gegen Hertha BSC dringend punkten. Werder freut sich auf das Comeback von Milot Rashica, beim BVB rückt nach dem Ausfall von Axel Witsel ein Nationalspieler in den Fokus.

Markus Gisdol ist nicht der Einzige - in der Fußball-Bundesliga stehen mehrere Trainer unter Druck. Beim BVB ist Emre Can gefordert, bei Hoffenheim Andrej Kramaric der große Hoffnungsträger. Sechs Spiele, sechs Köpfe, auf die am 16. Spielta