Mächtige Männer beim DFB: Präsident Fritz Keller (l) und Generalsekretär Friedrich Curtius.

Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main. Corona, Stillstand im Amateurbereich und eine schwer angeschlagene Nationalmannschaft: Eigentlich hätte der DFB derzeit genug Sorgen. Doch in der Frankfurter Verbandszentrale treffen sich am Freitag zum wiederholten Male die Bosse, um interne Streitigkeiten auszuräumen.

Der Burgfrieden in der zerrütteten Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist weniger als drei Monate alt - und steht an diesem Freitag schon wieder massiv auf dem Prüfstand. Bei einer Präsidiumssitzung am Verbandssitz in Frankfurt am Ma