Lesegold: Zurück an die Spitze. Wie Hansi Flick die Bayern zum Triple führte.

Osnabrück. Hansi Flick wurde am 2. November 2020 Cheftrainer des FC Bayern München und feierte mit dem Gewinn der Champions League am 23. August 2020 in einem denkwürdigen Sommer das zweite Triple der Vereinsgeschichte. In 295 Tagen formte der FCB-Coach einen strauchelnden deutschen Rekordmeister zur besten Mannschaft Europas. In „Zurück an die Spitze“ beschreibt Autor Justin Kraft in chronologischer Reihenfolge, wie Flick dieses Kunststück gelungen ist.

Startpunkt ist allerdings nicht die Entlassung von Niko Kovac nach dem 1:5-Debakel gegen Eintracht Frankfurt, sondern schon der Sommer 2019. Trotz des Gewinns des Doubles gab es zu diesem Zeitpunkt schon Zweifel am damaligen Trainer. Von da