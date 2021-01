Distanziert - nicht nur wegen Corona: DFB-Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius. Foto: dpa/Böcker

Frankfurt. Die kürzlich gefallenen großen Schneemengen im Stadtwald haben dem Tauwetter in Frankfurt nicht standgehalten – drinnen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) herrscht dennoch weiter Eiszeit. Vor der Präsidiumssitzung am Freitag stehen sich Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius weiter unversöhnlich gegenüber. Keller wirft nun unverhohlen den Fehdehandschuh in Richtung Curtius: Er fordert einen Untersuchungsausschuss im eigenen Hause, über den nun die Präsidiumsmitglieder abstimmen sollen.

Der Verbandsboss höchstselbst will Informationen vorlegen, die sein verloren gegangenes Vertrauen in den wichtigsten Angestellten im operativen Geschäft belegen. Dass der 2019 mit vielen Vorschusslorbeeren als Erneuerer empfangene Keller mi