Moussa Diaby von Bayer Leverkusen (l) und Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt (r) kämpfen um den Ball.

Ina Fassbender/AFP-Pool/dpa

Leverkusen. Sie führten, kassierten einen Handelfmeter, ein Abseitstor und am Ende sogar einen Gegentreffer in Überzahl: Das Pokal-Aus von Frankfurt war trotz des klaren 1:4 in Leverkusen unnötig. Die Freude über die Rückkehr eines Hoffnungsträgers schmälerte das aber kaum.

Adi Hütter war richtig frustriert über das verpasste Pokal-Achtelfinale. Doch als die Rede auf Luka Jovic kam, hellte sich seine Stimmung sichtlich auf.„Das ist die erfreulichste Meldung“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem