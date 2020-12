Keine Angst vor den Atlético-Stars: Bayerns Jamal Musiala (l) und Madrids Joao Felix.

Bernat Armangue/AP/dpa

Madrid. Nach 15 Siegen in Serie gehen die Bayern in der Champions League mal wieder nicht als Gewinner vom Platz. Den Trainer stört's nicht. Hansi Flick bekommt vor dem Liga-Gipfel gegen Leipzig, was er will: Erholte Topspieler, wertvolle Erkenntnisse, Debüts - und ein Joker-Tor.