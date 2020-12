Bayerns Torwart Alexander Nübel köpft den Ball.

Bernat Armangue/AP/dpa

Madrid. Nach 15 Siegen am Stück müssen sich die Bayern in der Champions League mal wieder mit einem Unentschieden begnügen. Den Trainer stört das aber nicht. Flick schont zahlreiche Stars, Talente präsentieren sich - und am Ende sticht gegen Atlético Madrid ein Joker.