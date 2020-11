Der Bochumer Torschütze zum 1:0 Danny Blum (r) jubelt mit Simon Zoller (M) und Robert Tesche.

Roland Weihrauch/dpa

Bochum. Die Tabellenspitze in der 2. Liga ist weiter zusammengerückt. Bochum besiegt Düsseldorf klar mit 5:0 und zieht am HSV vorbei. Für die Fortuna rückt in der Verfassung die Bundesliga-Rückkehr in weite Ferne.