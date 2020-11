Die Bayern drehten die Partie in Stuttgart und bleiben an der Tabellenspitze.

Tom Weller/dpa

Frankfurt am Main. Die Bayern wanken zwar in Stuttgart, aber siegen doch. Ganz anders Borussia Dortmund: Gegen die bislang in dieser Bundesliga-Saison sieglosen Kölner unterliegt der BVB zu Hause und muss abreißen lassen. RB Leipzig zieht vorbei.