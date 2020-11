Bundestrainer Joachim Löw steht nach der 0:6-Pleite gegen Spanien in der Kritik.

Federico Gambarini/dpa

Frankfurt am Main. Das DFB-Präsidium sieht seine wichtigste Mannschaft in arger Gefahr. Der Verband bestätigte den 4. Dezember als Aufarbeitungstermin des 0:6 in Spanien und der Arbeit von Joachim Löw. Was verwundert: Der Bundestrainer als entscheidender Mitarbeiter soll nicht dabei sein.