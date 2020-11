Der VfL Bochum fügte dem HSV die erste Saisonniederlage bei.

Christian Charisius/dpa

Düsseldorf. Hinter dem erstmals in dieser Saison geschlagenen Hamburger SV zieht sich das Verfolgerfeld in der 2. Fußball-Bundesliga zusammen. Neuer Zweiter ist die SpVgg Greuther Fürth. Paderborn und Düsseldorf kommen allmählich in Fahrt.