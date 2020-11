Kein Fußballer war bei seinem ersten Bundesliga-Spiel jünger: Youssoufa Moukoko (r) umarmt nach Spielende Erling Haaland.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Borussia Dortmund dreht in beeindruckender Weise das Spiel bei Hertha BSC. Erling Haaland ist nicht zu stoppen. Nach seinem ersten Viererpack macht er Platz für den nächsten BVB-Jungstar. Youssoufa Moukokos Name steht nun in den Bundesliga-Geschichtsbüchern.